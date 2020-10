மாநில செய்திகள்

குவைத் மன்னர் மறைவு: தமிழக அரசு சார்பில் இன்று ஒருநாள் துக்கம் அனுசரிப்பு + "||" + One day mourning adjustment today on behalf of the Government of Tamil Nadu

