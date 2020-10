தேசிய செய்திகள்

பீகார் தேர்தலில் ஐக்கிய ஜனதா தளத்துடனான கூட்டணியில் போட்டியிட போவது இல்லை - லோக் ஜன சக்தி அறிவிப்பு + "||" + Lok Janshakti Party (LJP) will not contest the upcoming BiharElections in alliance with Janata Dal (United) due to ideological differences Abdul Khaliq, National General Secretary, LJP

