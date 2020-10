தேசிய செய்திகள்

ஹத்ராஸ் சம்பவம்: ஓய்வுபெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியின் தலைமையில் விசாரணை வேண்டும் - பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண்ணின் சகோதரர் கோரிக்கை + "||" + We want an investigation to be held under a retired Supreme Court judge Brother of the victim in the alleged gangrape case

ஹத்ராஸ் சம்பவம்: ஓய்வுபெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியின் தலைமையில் விசாரணை வேண்டும் - பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண்ணின் சகோதரர் கோரிக்கை