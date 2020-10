கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். போட்டி தொடரில் விக்கெட் கீப்பராக 100 கேட்சுகள்; தோனி சாதனை + "||" + IPL 100 catches as wicket keeper in the tournament; Dhoni record

ஐ.பி.எல். போட்டி தொடரில் விக்கெட் கீப்பராக 100 கேட்சுகள்; தோனி சாதனை