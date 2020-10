தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததும் வேளாண் சட்டங்கள் குப்பைத்தொட்டிக்கு அனுப்பப்படும்; ராகுல் காந்தி உறுதி + "||" + When the Congress party comes to power the agricultural laws will be sent to the bin; Rahul Gandhi confirmed

