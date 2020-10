தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல் காரணமாக டெல்லியில் பள்ளிகளுக்கு 31-ந்தேதி வரை விடுமுறை + "||" + Schools in Delhi will be closed till 31st due to corona spread

கொரோனா பரவல் காரணமாக டெல்லியில் பள்ளிகளுக்கு 31-ந்தேதி வரை விடுமுறை