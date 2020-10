தேசிய செய்திகள்

மத்திய மந்திரி பஸ்வானுக்கு இதய அறுவை சிகிச்சை; டெல்லி ஆஸ்பத்திரியில் நடந்தது + "||" + Heart surgery for Union Minister Baswan; It happened at a Delhi hospital

மத்திய மந்திரி பஸ்வானுக்கு இதய அறுவை சிகிச்சை; டெல்லி ஆஸ்பத்திரியில் நடந்தது