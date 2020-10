தேசிய செய்திகள்

வளர்ச்சியை விரும்பாதவர்கள்தான் கலவரத்தைத் தூண்டுகிறார்கள்: யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + Those who do not like development, want to incite ethnic, communal riots: Yogi Adityanath

வளர்ச்சியை விரும்பாதவர்கள்தான் கலவரத்தைத் தூண்டுகிறார்கள்: யோகி ஆதித்யநாத்