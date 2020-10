உலக செய்திகள்

இந்த ஆண்டு மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு பெறுபவர்களின் பெயர்கள் அறிவிப்பு + "||" + Announcement of the names of the recipients of this year's Nobel Prize in Medicine

இந்த ஆண்டு மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு பெறுபவர்களின் பெயர்கள் அறிவிப்பு