தேசிய செய்திகள்

நள்ளிரவுக்குள் நடப்பாண்டு ஜிஎஸ்டி நிலுவைத்தொகை: ரூ.20,000 கோடி மாநிலங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படும் - நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு + "||" + This year's compensation cess collected amounting to Rs 20,000 crores will be disbursed to the States tonight: Finance Minister Nirmala

நள்ளிரவுக்குள் நடப்பாண்டு ஜிஎஸ்டி நிலுவைத்தொகை: ரூ.20,000 கோடி மாநிலங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படும் - நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு