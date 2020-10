தேசிய செய்திகள்

வங்கி கடனுக்கு வட்டிக்கு வட்டி வசூலிப்பதை எதிர்த்து வழக்கு: விரிவான பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Case against charging interest on bank loan: Supreme Court orders govt to file comprehensive affidavit

வங்கி கடனுக்கு வட்டிக்கு வட்டி வசூலிப்பதை எதிர்த்து வழக்கு: விரிவான பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு