தேசிய செய்திகள்

உல்லாசமாக இருக்கலாம் என மனைவியின் ஆபாச படங்களை இணையதளத்தில் வெளியிட்டவருக்கு ஒரு ஆண்டு சிறை; சைதாப்பேட்டை கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + One year in prison for posting pornographic pictures of wife on website as may be hilarious; Saidapet Court Order

உல்லாசமாக இருக்கலாம் என மனைவியின் ஆபாச படங்களை இணையதளத்தில் வெளியிட்டவருக்கு ஒரு ஆண்டு சிறை; சைதாப்பேட்டை கோர்ட்டு உத்தரவு