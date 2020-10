உலக செய்திகள்

உலக மக்கள் தொகையில் 10% பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்- உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Ten percent of world’s population may have had COVID-19, WHO says

உலக மக்கள் தொகையில் 10% பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்- உலக சுகாதார அமைப்பு