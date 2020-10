உலக செய்திகள்

வெள்ளை மாளிகை வந்ததும் மாஸ்க் அணிவதை தவிர்த்த டிரம்ப் ! + "||" + Don't Be Afraid Of Covid": Trump Returns To White House, Removes Mask

வெள்ளை மாளிகை வந்ததும் மாஸ்க் அணிவதை தவிர்த்த டிரம்ப் !