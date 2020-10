மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + In TamilNadu In launching the northeast monsoon Opportunity for delay Chennai Meteorological Center Information

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்