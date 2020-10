தேசிய செய்திகள்

திரையரங்குகளை திறப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது மத்திய அரசு + "||" + As per orders of the Central Government, cinemas/ theatres/multiplexes will be reopening from 15th October.

திரையரங்குகளை திறப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது மத்திய அரசு