மாநில செய்திகள்

வேளாண் சட்டத்தை திரும்பப் பெற மத்திய அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + To withdraw agricultural law The federal government should be urged MK Stalin's letter to Chief Minister Palanisamy

வேளாண் சட்டத்தை திரும்பப் பெற மத்திய அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்