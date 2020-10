தேசிய செய்திகள்

பள்ளிகள் திறப்பை விட மாணவர்கள் உயிர்தான் முக்கியம்- அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + Students lives are more important than the opening of schools - Minister Sengottaiyan

பள்ளிகள் திறப்பை விட மாணவர்கள் உயிர்தான் முக்கியம்- அமைச்சர் செங்கோட்டையன்