தேசிய செய்திகள்

வேளாண்மை சட்டங்களால் விவசாயிகள் அடையும் நன்மைகள் என்ன? மத்திய மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் + "||" + What are the benefits to farmers from agricultural laws? Union Minister Nirmala Sitharaman's explanation

வேளாண்மை சட்டங்களால் விவசாயிகள் அடையும் நன்மைகள் என்ன? மத்திய மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்