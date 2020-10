தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில், கொரோனாவுக்கு பலியானவர்களில் 48 சதவீதம் பேர் 25 மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் + "||" + In India, 48 percent of corona victims are from 25 districts

இந்தியாவில், கொரோனாவுக்கு பலியானவர்களில் 48 சதவீதம் பேர் 25 மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள்