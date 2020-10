தேசிய செய்திகள்

2ஜி வழக்கில் மத்திய அரசு அறிவுரைப்படியே மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது; டெல்லி ஐகோர்ட்டில் சி.பி.ஐ. வாதம் + "||" + The 2G case was appealed on the advice of the Central Government; CBI files case in Delhi High Court Argument

2ஜி வழக்கில் மத்திய அரசு அறிவுரைப்படியே மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது; டெல்லி ஐகோர்ட்டில் சி.பி.ஐ. வாதம்