உலக செய்திகள்

கிர்கிஸ்தானில் மக்கள் மாபெரும் போராட்டம்; நாடாளுமன்றம் சூறையாடப்பட்டதால் பரபரப்பு + "||" + The great struggle of the people in Kyrgyzstan; Excitement as Parliament was looted

கிர்கிஸ்தானில் மக்கள் மாபெரும் போராட்டம்; நாடாளுமன்றம் சூறையாடப்பட்டதால் பரபரப்பு