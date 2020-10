தேசிய செய்திகள்

அடுத்த 3 மாதங்களில் வர இருக்கும் பண்டிகைகளை கொண்டாடுவது எப்படி வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு அறிவித்தது + "||" + The federal government has announced guidelines on how to celebrate the upcoming festivals in the next 3 months

அடுத்த 3 மாதங்களில் வர இருக்கும் பண்டிகைகளை கொண்டாடுவது எப்படி வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு அறிவித்தது