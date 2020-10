உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும் ? - உலக சுகாதார அமைப்பு புதிய தகவல் + "||" + WHO Head Says ‘There Is Hope’ Covid-19 Vaccine May Be Ready By Year-End

கொரோனா தடுப்பூசி எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும் ? - உலக சுகாதார அமைப்பு புதிய தகவல்