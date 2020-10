மாநில செய்திகள்

தொல்லியல் பட்டயப்படிப்புக்கான அறிவிக்கையில் தமிழ்மொழி புறக்கணிப்பு - மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் + "||" + For the Bachelor of Archeology Tamil language boycott in the notice Condemnation of MK Stalin

தொல்லியல் பட்டயப்படிப்புக்கான அறிவிக்கையில் தமிழ்மொழி புறக்கணிப்பு - மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்