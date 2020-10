தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிராக போராட அனைவரும் ஒன்றிணைவோம்; நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் + "||" + Let us all unite to fight against the Corona; PM Modi's appeal to the people of the country

கொரோனாவுக்கு எதிராக போராட அனைவரும் ஒன்றிணைவோம்; நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்