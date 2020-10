தேசிய செய்திகள்

இந்திய விமானப்படை நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாக்க எப்போதும் தயாராக இருக்கும் - விமானப்படைத் தளபதி பதாரியா + "||" + I want to assure the nation that the Indian Air Force will evolve and be ever ready to safeguard our nation's sovereignty

இந்திய விமானப்படை நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாக்க எப்போதும் தயாராக இருக்கும் - விமானப்படைத் தளபதி பதாரியா