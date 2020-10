மாநில செய்திகள்

வேறு கட்சியில் இருந்தாலும் எனக்கும் அவர் முதல்-அமைச்சர்தான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வாழ்த்து சொல்வதில் தவறு இல்லை நடிகை குஷ்பு பேட்டி + "||" + Actress Khushbu is not wrong in congratulating First Minister Edappadi Palanisamy

வேறு கட்சியில் இருந்தாலும் எனக்கும் அவர் முதல்-அமைச்சர்தான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வாழ்த்து சொல்வதில் தவறு இல்லை நடிகை குஷ்பு பேட்டி