மாநில செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 17 நாட்களாக 10 லட்சத்துக்கும் குறைவான நோயாளிகளே சிகிச்சையில் உள்ளனர்கொரோனாவில் இருந்து மீள்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் சாதனை + "||" + In India, less than 10 lakh patients have been treated in the last 17 days

