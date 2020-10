மாநில செய்திகள்

டெல்லி ஆஸ்பத்திரியில் உயிர் பிரிந்தது மத்திய உணவுத்துறை மந்திரி ராம்விலாஸ் பஸ்வான் மரணம் ஜனாதிபதி, பிரதமர் இரங்கல் + "||" + Death of Union Food Minister Ramvilas Baswan Condolences to the President, Prime Minister

டெல்லி ஆஸ்பத்திரியில் உயிர் பிரிந்தது மத்திய உணவுத்துறை மந்திரி ராம்விலாஸ் பஸ்வான் மரணம் ஜனாதிபதி, பிரதமர் இரங்கல்