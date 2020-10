தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் தீபாவளி வரை பள்ளிகள் திறப்பு இல்லை - அஜித்பவார் தகவல் + "||" + In Maharashtra Schools are not open till Diwali Ajit Pawar Information

மராட்டியத்தில் தீபாவளி வரை பள்ளிகள் திறப்பு இல்லை - அஜித்பவார் தகவல்