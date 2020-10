தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் பா.ஜனதா விரைவில் ஆட்சிக்கு வரும் - ஜே.பி.நட்டா உறுதி + "||" + In Maharashtra The BJP will come to power soon J.P. Natta confirmed

மராட்டியத்தில் பா.ஜனதா விரைவில் ஆட்சிக்கு வரும் - ஜே.பி.நட்டா உறுதி