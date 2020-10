தேசிய செய்திகள்

வங்கி வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை - ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் அறிவிப்பு + "||" + There is no change in the bank interest rate Announcement by Reserve Bank Governor Sakthikantha Das

வங்கி வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை - ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் அறிவிப்பு