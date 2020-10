தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் சிகிச்சை பெற்று வரும் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 9 லட்சத்துக்கு கீழே சென்றது59 லட்சம் பேர் இதுவரை குணமடைந்தனர்

The number of corona patients receiving treatment across the country has dropped below 9 lakh

நாடு முழுவதும் சிகிச்சை பெற்று வரும் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 9 லட்சத்துக்கு கீழே சென்றது59 லட்சம் பேர் இதுவரை குணமடைந்தனர்