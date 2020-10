தேசிய செய்திகள்

மைனர் வயது உறவினர்களால் 5 மாதங்களாக பாலியல் பலாத்காரம்; 12 வயது சிறுமி கர்ப்பம் + "||" + Rape by minor relatives for 5 months; 12 year old girl pregnant

மைனர் வயது உறவினர்களால் 5 மாதங்களாக பாலியல் பலாத்காரம்; 12 வயது சிறுமி கர்ப்பம்