இந்தியாவில் இதுவரை 8.57 கோடி கொரோனா பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ள: ஐசிஎம்ஆர் தகவல் + "||" + Total 8,57,98,698 samples tested in the country up to 9th October: Indian Council of Medical Research (ICMR)

