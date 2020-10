உலக செய்திகள்

இலங்கையில் கொரோனா பாதிப்பு கணிசமாக உயர்வு- கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிப்பு + "||" + Sri Lankan Police have imposed a curfew on the neighbourhoods where many of the patients live

இலங்கையில் கொரோனா பாதிப்பு கணிசமாக உயர்வு- கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிப்பு