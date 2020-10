தேசிய செய்திகள்

38 டிகிரிக்கு மேல் உடல் வெப்பநிலை இருந்தால் கொரோனா பரிசோதனை அவசியம் - ஓமன் விமான நிலையம் அறிவிப்பு + "||" + If the body temperature is above 38 degrees Corona examination is necessary Oman Airport Notice

38 டிகிரிக்கு மேல் உடல் வெப்பநிலை இருந்தால் கொரோனா பரிசோதனை அவசியம் - ஓமன் விமான நிலையம் அறிவிப்பு