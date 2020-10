உலக செய்திகள்

அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் - வெள்ளை மாளிகையில் டிரம்ப் பேட்டி + "||" + US President Donald Trump to supporters from the White House balcony in his first public event since his COVID-19 diagnosis

