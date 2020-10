தேசிய செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் சீனா உதவியுடன் ஏவுகணை தளங்களை பாகிஸ்தான் அமைக்கிறதா?ராணுவம் மறுப்பு + "||" + Is Pakistan setting up missile bases in occupied Kashmir with Chinese help? Army refusal

ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் சீனா உதவியுடன் ஏவுகணை தளங்களை பாகிஸ்தான் அமைக்கிறதா?ராணுவம் மறுப்பு