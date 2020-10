தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் நடந்து வரும் கொரோனா பரிசோதனை எண்ணிக்கை 8½ கோடியை கடந்தது புதிதாக 73 ஆயிரம் பேருக்கு தொற்று + "||" + The number of corona experiments taking place across the country has crossed 80 crores

