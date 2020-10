தேசிய செய்திகள்

கடன் தவணையை நீட்டிக்க வாய்ப்பே இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டில், ரிசர்வ் வங்கி திட்டவட்டம் + "||" + There is no possibility of extending the loan installment

கடன் தவணையை நீட்டிக்க வாய்ப்பே இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டில், ரிசர்வ் வங்கி திட்டவட்டம்