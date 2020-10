தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 70 லட்சம் கடந்த கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை + "||" + The number of corona infections in India past 70 lakh

இந்தியாவில் 70 லட்சம் கடந்த கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை