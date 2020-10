தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் தீபாவளிக்கு முன் பள்ளிகள் திறக்கப்படாது; பள்ளி கல்வி மந்திரி + "||" + Schools will not open before Diwali in Maharashtra; Minister of School Education

மராட்டியத்தில் தீபாவளிக்கு முன் பள்ளிகள் திறக்கப்படாது; பள்ளி கல்வி மந்திரி