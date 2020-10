தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் இன்று 9 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா + "||" + Kerala records 9,347 new COVID cases after 61K tests on Sunday.

