தேசிய செய்திகள்

மும்பை ஆரே காலனி வனப்பகுதியாக அறிவிப்பு- மெட்ரோ பணிமனையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற முடிவு + "||" + 800 Acres Of Mumbai's Aarey Declared Forest, Metro Car Shed To Be Shifted

மும்பை ஆரே காலனி வனப்பகுதியாக அறிவிப்பு- மெட்ரோ பணிமனையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற முடிவு