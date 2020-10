கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் 2020: டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 5 விக்கெட்டு வித்தியாசத்தில் மும்பை அணி வெற்றி + "||" + MumbaiIndians beat DelhiCapitals by 5 wickets, in the 27th match of IPL2020

