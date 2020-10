தேசிய செய்திகள்

சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு ஆதரவாக மூத்த நீதிபதி? சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதிக்கு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கடிதம் ஆந்திர அரசியலில் பரபரப்பு + "||" + Jaganmohan Reddy's letter to the Chief Justice of the Supreme Court

சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு ஆதரவாக மூத்த நீதிபதி? சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதிக்கு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கடிதம் ஆந்திர அரசியலில் பரபரப்பு