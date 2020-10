தேசிய செய்திகள்

130 கி.மீ. வேகத்தில் செல்லும் ரெயில்களில் ஏ.சி. அல்லாத பெட்டிகள் கிடையாது ரெயில்வே அமைச்சகம் தகவல் + "||" + 130 km AC on high speed trains. There are no non-compartments informed by the Ministry of Railways

