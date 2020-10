மாநில செய்திகள்

புதிய வேளாண்மை சட்டம் நோயை விட மோசமானது - ப.சிதம்பரம் + "||" + New agricultural law is worse than disease - P. Chidambaram

புதிய வேளாண்மை சட்டம் நோயை விட மோசமானது - ப.சிதம்பரம்